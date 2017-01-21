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«С кем бы я хотела сделать селфи? С вами». Репортер показал, как разжиться фоткой с Сереной
Уильямс-младшая зажгла на пресс-конференции.
Серена Уильямс продемонстрировала находчивость и способность уходить от неловких и затруднительных вопросов.
– Вам повезло встретиться со многими-многими людьми в публичной жизни. Вопрос довольно глупый, но если бы вы могли заполучить селфи с любым человеком не из вашей семьи, не из мира тенниса и не из тех, кого вы любите, кого бы вы выбрали?
– Ой... могу я выбрать вас? За вами должок.
- Серена вышла в четвертый раунд Australian Open, обыграв Николь Гиббз.
- На пути в четвертьфинал перед американкой стоит Барбора Стрыцова.
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