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«С кем бы я хотела сделать селфи? С вами». Репортер показал, как разжиться фоткой с Сереной

«С кем бы я хотела сделать селфи? С вами». Репортер показал, как разжиться фоткой с Сереной
Eurosport

12 ч. назад

Уильямс-младшая зажгла на пресс-конференции.

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Серена Уильямс продемонстрировала находчивость и способность уходить от неловких и затруднительных вопросов.

– Вам повезло встретиться со многими-многими людьми в публичной жизни. Вопрос довольно глупый, но если бы вы могли заполучить селфи с любым человеком не из вашей семьи, не из мира тенниса и не из тех, кого вы любите, кого бы вы выбрали?

– Ой... могу я выбрать вас? За вами должок.

  • Серена вышла в четвертый раунд Australian Open, обыграв Николь Гиббз.
  • На пути в четвертьфинал перед американкой стоит Барбора Стрыцова.

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