Анастасия Павлюченкова разобралась со Светланой Кузнецовой и вышла в четвертьфинал Australian Open

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Матч продолжался 1 час 8 минут. На счету Павлюченковой 1 эйс, 1 двойная ошибка, 21 виннер, 21 невынужденная и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Кузнецова выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные, выиграла активными действиями 14 очков и проиграла 19 розыгрышей невынужденными ошибками.

Счет личных встреч стал 5:3 в пользу Кузнецовой. За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с Винус Уильямс.

Павлюченкова впервые вышла в четвертьфинал Australian Open.

Анастасия – одна из двух оставшихся в турнире представительниц России.

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