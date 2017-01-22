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Винус Уильямс стала соперницей Анастасии Павлюченковой по четвертьфиналу Australian Open

Винус Уильямс стала соперницей Павлюченковой по четвертьфиналу
Eurosport

18 ч. назад

Американка разобралась с Моной Бартель из Германии – 6:3, 7:5.

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Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Уильямс 4 эйса, 7 двойных, 31 виннер, 33 невынужденные и 4 брейка. Бартель отметилась 1 эйсом, 1 двойной ошибкой, 25 невынужденными и 14 виннерами.

В четвертьфинале Винус сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

  • 36-летняя американка занимает 19-е место в рейтинге WTA.
  • Винус ни разу не выигрывала Открытый чемпионат Австралии.

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