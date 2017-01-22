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Энди Маррей проиграл Мише Звереву в четвертом круге Australian Open
Первая ракетка мира покинула Мельбурн после 3,5 часов борьбы.
Зверев выиграл у британца в четырех патриях – 7:5, 5:7, 6:2, 6:4. На счету Миши 7 эйсов, 2 двойные, 52 виннера, 26 невынужденных и 8 брейков. Маррей выполнил 10 эйсов, допустил 6 двойных ошибок, выиграл активными действиями 71 очко, проиграл 28 очков на ошибках и сделал 5 брейков.
- Миша Зверев впервые пробился в четвертьфинал «Большого шлема».
- Соперником немца станет победитель матча Роджер Федерер – Кэй Нисикори.
- Энди Маррей – первая ракетка мира.
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