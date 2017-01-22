Eurosport
Стэн Вавринка не оставил шансов Андреасу Сеппи и пробился в четвертьфинал Australian Open
Швейцарец обыграл итальянца на трех тай-брейках – 7:6(2), 7:6(4), 7:6(4).
Матч продолжался 2 часа 43 минуты. На счету Стэна 17 подач навылет, 2 двойные, 53 виннера, 41 невынужденная ошибка и 2 брейка. Андреас ответил 12 эйсами, 3 двойными, 37 виннерами, 40 невынужденными и 2 брейками.
В четвертьфинале соперником Вавринки станет Жо-Вильфрид Тсонга или Даниэль Эванс.
- Вавринка побеждал на Australian Open в 2014 году.
- Швецарец занимает четвертое место в рейтинге ATP.
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