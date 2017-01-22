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Стэн Вавринка не оставил шансов Андреасу Сеппи и пробился в четвертьфинал Australian Open

Вавринка не оставил шансов Сеппи и пробился в четвертьфинал
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15 ч. назад

Швейцарец обыграл итальянца на трех тай-брейках – 7:6(2), 7:6(4), 7:6(4).

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Матч продолжался 2 часа 43 минуты. На счету Стэна 17 подач навылет, 2 двойные, 53 виннера, 41 невынужденная ошибка и 2 брейка. Андреас ответил 12 эйсами, 3 двойными, 37 виннерами, 40 невынужденными и 2 брейками.

В четвертьфинале соперником Вавринки станет Жо-Вильфрид Тсонга или Даниэль Эванс.

  • Вавринка побеждал на Australian Open в 2014 году.
  • Швецарец занимает четвертое место в рейтинге ATP.

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