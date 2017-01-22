AFP
Роджер Федерер обыграл Кэя Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open
Счет в противостоянии стал 5:2 в пользу швейцарца.
Роджер Федерер – Кэй Нисикори – 6:7(4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3
Матч продолжался 3 часа и 27 минут. Федерер выполнил 23 подачи навылет, сделал 77 виннеров, допустил 44 невынужденных ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету Нисикори 36 виннеров, 4 эйса и 31 невынужденная ошибка.
- В четвертьфинале Федерер сыграет с Мишей Зверевым, который обыграл в четырех сетах первую ракетку мира Энди Маррея.
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