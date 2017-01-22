AFP

Роджер Федерер обыграл Кэя Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open

Федерер обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал
Eurosport

12 ч. назад

Счет в противостоянии стал 5:2 в пользу швейцарца.

Eurosport Player : Смотри все 16 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Роджер Федерер – Кэй Нисикори – 6:7(4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3

Матч продолжался 3 часа и 27 минут. Федерер выполнил 23 подачи навылет, сделал 77 виннеров, допустил 44 невынужденных ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету Нисикори 36 виннеров, 4 эйса и 31 невынужденная ошибка.

  • В четвертьфинале Федерер сыграет с Мишей Зверевым, который обыграл в четырех сетах первую ракетку мира Энди Маррея.

Мужская сетка Australian Open

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Видеопересказ очередного триумфа женской немецкой сборной

02:37
Популярные видео
Как первая ракетка мира попрощалась с первым турниром «Большого шлема»
4 930 просмотров10 ч
Главный по теннису: «Извини, Кузнецова, но бог не будет линейным на твоем следующем матче»
3 595 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться
1
Australian Open. Программа восьмого дня
2
Теннисный бетман. Разгром Истомина и еще 3 ставки, благодаря которым ты почувствуешь себя королем
3
Провалы Маррея и Кербер, характер Федерера и другая турбулентность седьмого дня Australian Open
4
Энди Маррей проиграл Мише Звереву в четвертом круге Australian Open
5
Роджер Федерер обыграл Кэя Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open
6
Юниорку дисквалифицировали с Australian Open за удар мячом по болбою
7
Роджер Федерер стал первым теннисистом, одержавшим 200 побед над соперниками из топ-10
8
Камбэки Надаля и Плишковой, очередная победа Истомина и другие петарды шестого дня Australian Open
6 ч. назад
Как первая ракетка мира попрощалась с первым турниром «Большого шлема»
7 ч. назад
Провалы Маррея и Кербер, характер Федерера и другая турбулентность седьмого дня Australian Open
7 ч. назад
Главный по теннису: «Извини, Светлана Кузнецова, но бог не будет линейным на твоем следующем матче»
7 ч. назад
Патрик Муратоглу: «Уверенность Надаля растет: скорость второй подачи выросла за год на 8 км/час»
8 ч. назад
Хайлайты матча, в котором одна легенда, которую все знают по имени, побила очередной рекорд
8 ч. назад
Роджер Федерер стал первым теннисистом, одержавшим 200 побед над соперниками из топ-10
8 ч. назад
Теннисный бетман. Разгром Истомина и еще 3 ставки, благодаря которым ты почувствуешь себя королем
10 ч. назад
Анжелик Кербер покинула турнир в четвертом круге