Теннисный бетман. Разгром Истомина и еще 3 ставки, благодаря которым ты почувствуешь себя королем

Рафаэль Надаль – Гаэль Монфис

Ставка: тотал геймов Монфис больше 16,5 за 1,82

Для француза матч в Мельбурне – отличный шанс вернуть должок за прошлогоднее поражение в Монте-Карло. Тогда в финале Гаэль выжал себя, но уступил сопернику в трех сетах (на грунте). Всего за последние два года теннисисты встречались два раза, и обе встречи остались за Рафой, но с тех пор он пережил спад в игре, замену волос и падение в подвал топ-20.

Сейчас Надаль на ходу, но нет никаких причин ждать победы над Монфисом в трех партиях. До четвертого круга у Рафы был только один серьезный соперник: Майер и Багдатис уважаемые парни, но оба в возрасте и больше любят траву. Зверев показал, что с испанцем можно играть на равных. Саша затянул его в 5-сетовую драку и лишил соперника энергии, что на руку энергичному Монфису.

Сам Гаэль выиграл все три встречи на минимальных оборотах, поэтому подойдет к матчу против Надаля свеженьким. Чтобы ставка сыграла, необходима победа Монфиса хотя бы в одном сете. Это вполне реально: если француз не превратит матч в цирковое представление, то поборется с Рафой не хуже, чем немецкий зверь.

Григор Димитров – Денис Истомин

Ставка: победа Димитрова 3:0 по сетам за 1,85

Матч между магистром сенсаций из Узбекистана и болгарским перцем, к сожалению, не получится остросюжетным и завершится капитуляцией Истомина. Денис провел три фантастических игры, но всему есть предел: если победа над Додигом была простой и ожидаемой, то встречи против Джоковича и Каррено войдут в топ сказочных событий Австралии.

Против Димитрова у Дениса не будет шансов. Сезон-2017 болгарин начал так, будто по-настоящему взялся за голову и готов оправдать статус звездного мальчика, выданный несколько лет назад. 8 побед в 8 матчах, всего 3 проигранных сета и титул в Брисбене, добытый вместе со скальпами Джонсона, Тима, Раонича и Нисикори.

Между Григором и средневековыми ведьмами есть одна общая черта: они в огне. Он значительно моложе Истомина (25 лет против 30) и провел на корте в полтора раза меньше времени (6 часов 45 минут против 11 часов). К четвертому кругу это скажется. А еще Димитров играет на турнире чуть ли не активнее всех, имея почти по 20 брейк-пойнтов в каждом матче. У Дениса ситуация обратная: каждый из соперников получал достаточно возможностей взять его подачу, но упускал их.

Джоанна Конта – Екатерина Макарова

Ставка: победа Конты 2:0 по сетам за 1,75

Британка прибавляет с каждой игрой и без труда пройдет в следующий круг. Джоанна ведет у Екатерины с разгромным для небольшого количества встреч счетом 3:0, но это не единственная проблема для россиянки. Единственный сет Макарова взяла у соперницы год назад здесь же в Австралии (девушки встречались на стадии четвертого круга), но с тех пор прогресса в игре добилась только одна из теннисисток. Особенно это заметно в новом году.

Конта начала сезон с победы в Сиднее, где одной левой уложила Радваньскую и Бушар, но они не единственные, кто попал под британский пресс. В восьми матчах 2017-го Джоанна не проиграла ни одной партии, а в Австралии лишь раз отдала свою подачу (Флипкенс, Осака и Возняцки на троих разжились всего шестью брейк-пойнтами). Макарова же пока ничего выдающегося не показывает: сухие поражения от Дои и Стрыцовой и три вымученные победы в Мельбурне, одна из которых на отказе потерявшейся в теннисной вселенной Сары Эррани.

Каролина Плишкова – Дарья Гаврилова

Ставка: победа Плишковой 2:0 по сетам за 1,76

Еще один женский матч, где фаворит очевиден, а жертва слишком слаба, чтобы сопротивляться. Каролина и ее копия – будущие патимейкеры женского тура, которые заменят в топе сестер Уильямс. Кристина из Австралии уже уехала, но осталась Каролина с отличным шансом отомстить за родственницу, затащив турнир.

В этой встрече интриги ровно столько же, сколько аншлага в фамилии Бублик. Каролина и Дарья находятся в разных весовых категориях: обе личные встречи завершились разгромными победами чешки. Почему что-то должно измениться? Гаврилова взяла все три австралийские игры в упорной борьбе, имея скромные показатели подачи: именно она сыграет решающую роль. Дарья выигрывала меньше 50 процентов (46%) мячей на второй, а в матче с чешкой, которая все время забегает под форхенд и вбивает гвозди, показатель рухнет еще ниже. Первым мячом австралийка подает лишь в 64% случаев. Очевидно, что почти половина очков в геймах Гавриловой отойдет Каро.

Плишкова – хищница, а ужасающее число брейк-пойнтов, появлявшихся у соперников Дарьи на ее подаче, поможет чешке быстрее перегрызть сопернице горло. Брейкануть ее в ответ будет очень непросто. Каролина подает в среднем 15 эйсов за матч. Во встрече против маленькой Гавриловой их количество только увеличится.

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