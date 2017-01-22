Eurosport
Юниорку дисквалифицировали с Australian Open за удар мячом по болбою
А Джоковичу в Дохе все сошло с рук.
Участница юниорского Australian Open итальянка Мария Витория Вивиани завершила борьбу в матче третьего круга после проигрыша первого сета китаянке Ван Синьюй (2:6). Причиной раннего поражения стала дисквалификация за попадание мячом в болбоя.
- Новак Джокович после удара мячом по трибунам в финале турнира в Дохе против Энди Маррея получил штраф в размере 2,4 тыс евро.
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