AFP
Анжелик Кербер покинула турнир в четвертом круге
Первая ракетка мира проиграла американке Коко Вандевеге – 35-й ракетке мира.
Анжелик Кербер – Коко Вандевеге – 2:6, 3:6
Американка совершила 6 эйсов, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету немки ни одного эйса и 2 двойных ошибки. Она реализовала единственный брейк-пойнт.
- В четвертьфинале Коко Вандевеге сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под седьмым номером.
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