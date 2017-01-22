AFP

Анжелик Кербер покинула турнир в четвертом круге

Кербер покинула турнир в четвертом круге
Eurosport

10 ч. назад

Первая ракетка мира проиграла американке Коко Вандевеге – 35-й ракетке мира.

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Анжелик Кербер – Коко Вандевеге – 2:6, 3:6

Американка совершила 6 эйсов, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету немки ни одного эйса и 2 двойных ошибки. Она реализовала единственный брейк-пойнт.

  • В четвертьфинале Коко Вандевеге сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под седьмым номером.

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