Роджер Федерер стал первым теннисистом, одержавшим 200 побед над соперниками из топ-10

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В воскресенье Роджер Федерер завоевал путевку в четвертьфинал Australian Open благодаря победе над пятой ракеткой мира Кэем Нисикори в пяти сетах. Швейцарец в 200-й раз обыграл соперника из первой десятки рейтинга, что стало новым рекордом.

Среди действующих теннисистов следом идет Новак Джовокич (180). Рафаэль Надаль 140 раз побеждал игроков из топ-10, Энди Маррей – 100 раз.

Вдобавок 35-летний швейцарец стал самым возрастным четвертьфиналистом Australian Open с 1978 года и любого «Шлема» с 1991 года.

В четвертьфинале Федерер сыграет с Мишей Зверевым, сенсационно одолевшим лидера мирового рейтинга Энди Маррея.

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