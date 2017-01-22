AFP
Роджер Федерер стал первым теннисистом, одержавшим 200 побед над соперниками из топ-10
Возраст не мешает 17-кратному победителю турниров «Большого шлема» бить рекорды.
В воскресенье Роджер Федерер завоевал путевку в четвертьфинал Australian Open благодаря победе над пятой ракеткой мира Кэем Нисикори в пяти сетах. Швейцарец в 200-й раз обыграл соперника из первой десятки рейтинга, что стало новым рекордом.
Среди действующих теннисистов следом идет Новак Джовокич (180). Рафаэль Надаль 140 раз побеждал игроков из топ-10, Энди Маррей – 100 раз.
Вдобавок 35-летний швейцарец стал самым возрастным четвертьфиналистом Australian Open с 1978 года и любого «Шлема» с 1991 года.
- В четвертьфинале Федерер сыграет с Мишей Зверевым, сенсационно одолевшим лидера мирового рейтинга Энди Маррея.
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