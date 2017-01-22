Провалы Маррея и Кербер, характер Федерера и другая турбулентность седьмого дня Australian Open

Мужчины

Энди Маррей – Миша Зверев – 5:7, 7:5, 6:2, 6:4

Всю карьеру Зверева-старшего преследуют травмы. Два года назад он даже подумывал закончить с теннисом, но попробовал еще раз – в марте 2015-го он возобновил выступления с 1067 места в рейтинге, а теперь обыграл первую ракетку мира. «Мне очень помог брат Саша. После операции на запястье он сказал, что я смогу вернуться в топ-100. Он молодой, немного наивный и заряжает меня позитивом», – признался после главной игры в жизни Миша.

Сложилось впечатление, что для Маррея огромным откровением стал стиль Миши – serve and volley (118 выходов к сетке за матч). Особую сложность для британца представляла подача левши Зверева во второй квадрат, после чего немец убивал мяч у сетки. Маррей искал варианты против такого стиля, но становилось только хуже – Энди разбивал собственную игру.

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У первой ракетки не было запасного плана на игру – нечто похожее произошло в 2013 году на Уимблдоне, когда выступающий в таком же стиле Сергей Стаховский уделал Федерера. Маррей капитулировал спустя 3,5 часа, упустив самую реальную возможность выиграть австралийский мэйджор. Зверева ждет Федерер.

Впервые за последние 13 лет первые два номера посева не добрались до четвертьфинала «Шлема».

Роджер Федерер – Кэй Нисикори – 6:7(4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3

Японец уступал швейцарцу в личных встречах 2:4, но шел фаворитом из-за долгого отсутствия Роджера в туре. В начале первого сета подумалось, что букмекеры как всегда правы – Кэй повел 5:1. Оказалось, что Федерер лишь взял время на пристрелку. Он выиграл пять геймов подряд, но на тай-брейке повезло японцу.

В дальнейшем Роджер заиграл стабильнее на подаче и с бекхэнда, максимально сокращая межударный отрезок (он быстрее всех пробивает по мячу после отскока). Агрессивная игра Федерера (83 виннера), хорошая первая подача (24 эйса) и регулярные выходы к сетке измучили Кэя, которого с начала второй партии беспокоило бедро. Фрагментами Роджер играл феноменально.

Роджер чуть не повторил допущенную на последнем Уимблдоне ошибку, когда упустил несколько верных возможностей в четвертой партии против Раонича и проиграл. В этот раз он позволил Нисикори отыграть 5 брейк-пойнтов, сделать брейк и перевести матч в пятую партию. Кэй ни разу не проигрывал 5-сетовый матч на Australian Open, но в этот раз ему не хватило бензина. В концовке японец еле ходил, и Роджер стал самым возрастным четвертьфиналистом мэйджора (35 лет и 174 дня) с US Open-1991, когда до этой стадии дошел 39-летний Джимми Коннорс.

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Стэн Вавринка – Андреас Сеппи – 7:6(2), 7:6(4), 7:6(4)

После вылета Джоковича и Маррея букмекеры объявили швейцарца главным фаворитом турнира. Стэн чередует в Мельбурне яркие матчи и такие, как с Сеппи. Итальянец классно подавал, удачно выходил к сетке (процент реализации – 74%) и почти не ошибался. Соперники были достойны друг друга, и справедливо, что победителя выявили три тай-брейка, на которых чище играл победитель турнира 2014 года. В конце первого сета кто-то крикнул Вавринке: «Давай Роджер!». Стэн ответил, что Федерер будет играть на другом корте – соотечественники могут встретиться в полуфинале, если Вавринка обыграет Тсонга, а Роджер – Мишу.

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Жо-Вильфрид Тсонга – Даниэль Эванс – 6:7(4), 6:2, 6:4, 6:4

Перед матчем с британцем Тсонга получил благодарственное письмо от девушки Джулианы – она работала на матче второго круга с участием француза, получила солнечный удар, а любезный Жо-Вильфрид помог ей покинуть корт. Это письмо вдохновило Тсонга на выход в четвертьфинал.

Эванс стабильно действовал только в первом сете, а дальше Жо-Вильфрид четко и методично давил сопернику под одноручный бекхэнд, после чего выходил к сетке – из 31 выхода он удачно завершил 28. У Даниэля перестала ладиться подача (11 двойных), и француз победил.

А еще:

В следующий раунд прошли одни из главных фаворитов парного турнира Эрбер/Маю. Эрбер по ходу матча против Инглота/Мерджа допустил четыре двойные ошибки подряд и сделал крайней ракетку.

Женщины

Анастасия Павлюченкова – Светлана Кузнецова – 6:3, 6:3

Кузнецова выглядела вялой после сумасшедшего триллера в прошлом раунде с Янкович, который Света выиграла со счетом 9:7 в решающем сете. Настя играла первым номером и за час управилась с землячкой. Она лучше подавала, реже ошибалась и регулярно пробивала навылет (21 виннер против 14 у Кузнецовой).

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«Я дважды выигрывала юниорский Australian Open. Теперь пришло время показать себя на взрослом уровне – я справилась со своими проблемами», – заявила Павлюченкова, которая сразится в 1/4 финала с Винус Уильямс. Счет в личных встречах 3:2 в пользу американки.

Анжелик Кербер – Коко Вандевеге – 2:6, 3:6

Анна Чакветадзе рассказала во время эфира, что с Вандевеге невозможно разминаться – Коко настолько плотно бьет по мячу, что сушит руки. Американка показала против первой ракетки мира и действующей обладательницы трофея невероятно мощную игру. Кербер ждала момента, когда Коко начнет ошибаться, и он наступил в начале второго сета – Анжелик сделала брейк и повела 2:0. Оказалось, что это был небольшой сбой программы – Вандевеге тут же сделала под ноль обратный брейк и принялась дальше заколачивать фаворитку. 78% мячей на первой подаче, 6 эйсов (у Кербер – ни одного) и 30 виннеров принесли американке уверенную победу.

Гарбинье Мугуруса – Сорана Кирстя – 6:2, 6:3

Испанка победила без проблем, а одной из причин стала полученная травма запястья Кирсти в первом сете. Из-за нее румынка играла с бекхэнда в основном резанным ударом, что почти приговор для классно поднимающей такие мячи Гарбинье. Сорана дважды вызывала физиотерапевта, но это ей не помогло. За полуфинал Мугуруса сразится с Вандевеге.

Винус Уильямс – Мона Бартель – 6:3, 7:5

36-летняя американка ошибалась больше, чем обычно, но это не помешало ей обыграть 181-ю ракетку мира. Бартель будто попала на другую планету – сенсационно добравшаяся до этой стадии, немка порой даже не бежала за мячом, посланным Уильямс с бешеной скоростью. У Винус двойной перевес по виннерам и другим показателям.

Макарова/Веснина – Кр.Плишкова/Голубиц – 7:6(5), 2:6, 6:2

Фаворитки турнира испытали большие проблемы. Они долгое время никак не могли приспособиться к убийственной подаче Кристины Плишковой, которая подсела только в третьей партии.

«Мы, казалось, уже привыкли к местной жаре, но во втором сете мысленно были не на корте, а где-то у бассейна, потому что было очень жарко. А соперницы в это время штамповали эйсы», – привела одну из причин сложного матча Веснина.

А еще:

Итальянка Мария Вивиани отстранена от дальнейшего участия в юниорском Australian Open – после проигрыша первого сета китаянке Цзинь Ван 17-летняя теннисистка ударила мячом о корт и попала в одного из боллбоев.

Что-то похожее случилось в финальном матче в Дохе в начале января, когда Новак Джокович попал мячом в болельщицу и получил штраф в размере 2500 долларов.

Ник Кирьос заявил после этого: «Правила должны быть одни для всех. Меня бы за такой удар дисквалифицировали до 2025 года».

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