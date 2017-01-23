Екатерина Макарова проиграла Джоанне Конте

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Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Макарова сделала 1 эйс, реализовала 1 брейк-пойнт и допустила 4 двойные ошибки. Конта ответила 9 подачами навылет и 4 брейками при 2 двойных.

Джоанна выиграла все 4 матча против Екатерины. В прошлом году соперницы встретились в том же раунде Australian Open, и тогда британке потребовались 3 сета для выхода в четвертьфинал.

Следующей соперницей Конты станет Серена Уильямс.

Женская сетка Australian Open

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