AFP
Серена Уильямс вышла в четвертьфинал
В матче четвертого раунда Australian Open американка разобралась с Барборой Стрыцовой – 7:5, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Серена провела 4 подачи навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов и допустила 3 двойные. Стрыцова ответила 1 эйсом и 4 брейками при 2 двойных.
Счет в личном противостоянии стал 3-0 в пользу Серены.
- За выход в полуфинал Уильямс-младшая поспорит с Джоанной Контой.
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