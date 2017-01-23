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Давид Гоффен сломил сопротивление Доминика Тима

Гоффен сломил сопротивление Тима
Eurosport

10 ч. назад

Бельгиец вышел победителем из матча четвертого раунда Australian Open – 5:7, 6:7(4), 6:2, 6:2.

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Матч продолжался на корте 2 часа 43 минуты. Гоффен 15 раз подал навылет, реализовал 6 брейк-пойнтов и допустил 2 двойные ошибки. Тим сделал 13 эйсов, 3 брейка, допустив 5 двойных.

Счет в личном противостоянии стал 6-3 в пользу Гоффена.

  • Следующим соперником Давида станет победителем пары Григор Димитров – Денис Истомин.

Мужская сетка Australian Open

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