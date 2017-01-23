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Мирьяна Лючич вышла в четвертьфинал мэйджора впервые с 1999 года

Лючич вышла в четвертьфинал мэйджора впервые с 1999 года
Eurosport

9 ч. назад

В четвертом раунде Australian Open хорватка обыграла Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:2.

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За 1 час 10 минут Лючич сделала 4 эйса, реализовала 4 брейка при 2 двойных ошибках. Брэйди ни разу не подала навылет, 7 раз ошиблась на подаче и ограничилась 1 брейком.

  • 34-летняя Лючич вышла в четвертьфинал мэйджора во второй раз в карьере. В 1999 году она дошла до полуфинала Уимблдона.
  • Прежде Мирьяна лишь раз доходила хотя бы до второго раунда Australian Open (1998).
  • На пути в полуфинал перед хорваткой стоит победительница пары Каролина Плишкова – Дарья Гаврилова.

Женская сетка Australian Open

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(фото: официальный сайтAustralian Open)

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