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Мирьяна Лючич вышла в четвертьфинал мэйджора впервые с 1999 года
В четвертом раунде Australian Open хорватка обыграла Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:2.
За 1 час 10 минут Лючич сделала 4 эйса, реализовала 4 брейка при 2 двойных ошибках. Брэйди ни разу не подала навылет, 7 раз ошиблась на подаче и ограничилась 1 брейком.
- 34-летняя Лючич вышла в четвертьфинал мэйджора во второй раз в карьере. В 1999 году она дошла до полуфинала Уимблдона.
- Прежде Мирьяна лишь раз доходила хотя бы до второго раунда Australian Open (1998).
- На пути в полуфинал перед хорваткой стоит победительница пары Каролина Плишкова – Дарья Гаврилова.
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(фото: официальный сайтAustralian Open)
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