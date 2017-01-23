Каролина Плишкова обыграла Дарью Гаврилову и вышла в четвертьфинал

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Каролина Плишкова – Дарья Гаврилова – 6:3, 6:3

Матч продолжался 1 час и 15 минут. Плишкова 12 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов и допустила четыре двойных ошибки. Дарья ответила 4 эйсами, 2 брейками, допустив при этом 3 двойные ошибки.

Счет в личном противостоянии стал 3-0 в пользу чешки.

Следующим соперником пятой ракетки мира станет Мирьяна Лючич, переигравшая в 1/8 финала Дженнифер Брэйди.

Женская сетка Australian Open

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