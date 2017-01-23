AFP
Милош Раонич разобрался с Роберто Баутистой в четвертом раунде
Игра за выход в четвертьфинал Australian Open принесла победу канадцу – 7:6(6), 3:6, 6:4, 6:1.
Теннисисты провели на корте 2 часа 51 минуту. Раонич провел 33 подачи навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил 9 двойных ошибок. Баутиста ответил 9 эйсами и 3 брейками при 4 двойных.
Милош выиграл все 5 очных встреч с Роберто.
- В четвертьфинале Раонич сразится с победителем пары Гаэль Монфис – Рафаэль Надаль.
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