AFP
Рафаэль Надаль обыграл Гаэля Монфиса в четвертом круге Australian Open
Испанец вышел в четвертьфинал на Милоша Раонича.
Рафаэль Надаль – Гаэль Монфис – 6:3, 6:3, 4:6, 6:4
Матч продолжался 3 часа. Надаль выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную, выиграл активными действиями 21 очко и допустил 27 невынужденных. На счету Монфиса 15 эйсов, 10 двойных, 52 виннера и 64 невынужденные.
В четвертьфинале Надаль сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
- Рафаэль выигрывал Australian Open в 2009 году.
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