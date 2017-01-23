Тяжелые победы Надаля и Серены, вылет Макаровой и другие бомбы восьмого дня Australian Open

Мужчины

Милош Раонич – Роберто Баутиста – 7:6(6), 3:6, 6:4, 6:1

Канадский великан сходу взял подачу испанца, повел 3:0, но рано расслабился и позволил сопернику вернуться в игру. Баутиста давил под бекхэнд Милошу, мучил укороченными и резанными ударами, и спустя почти час игры парни добрались до тай-брейка. Роберто классно принимал, куражился, но ровно до счета 5:1. После канадец каким-то чудом отыгрался и взял первую партию.

Во втором сете Баутиста показал феноменальное движение – он доставал мертвые мячи, а всегда сдержанный канадец расстраивался и после очередной неудачи ударил ракеткой по сетке, получив предупреждение. Милош, который в Мельбурне подхватил сильную простуду и прошлый матч с Симоном проводил с температурой, проиграл вторую партию. Но Раонич собрался и сразу сделал брейк в начале третьей, что стало определяющим моментом в игре. Из испанца будто выпустили воздух, он заиграл мягче, а соперник стал заколачивать эйсы (33 за игру) и виннеры (75). Не помог Роберто и вызов на корт врача.

«В один момент все висело на волоске. Я рад, что собрался и выиграл. Роберто был очень хорош», – признался после игры Раонич, который в четвертьфинале сразится с Рафаэлем Надалем. В личных встречах Рафа ведет 6:2.

Рафаэль Надаль – Гаэль Монфис – 6:3, 6:3, 4:6, 6:4

В первых двух сетах Гаэль играл слишком мягко, надеясь на ошибки соперника. В дальнейшем француз изменил тактику – он запрыгал мощнее, ближе к линиям и более плоско. В третьей партии Монфис отыграл тройной брейк-пойнт, а вскоре и повел с брейком в четвертой.

Два гейма отделяли его от решающего сета, и это повлияло на концентрацию. Гаэль вел 4:2 и 30:0 на подаче, но позволил испанцу сделать обратный брейк. Сильно уставший Монфис занервничал и отдал матч.

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Григор Димитров – Денис Истомин – 2:6, 7:6(2), 6:2, 6:1

Два сета инквизитор Джоковича безбожно гонял болгарского фаворита – до первого брейк-пойнта Григор добрался только в третьей партии. Истомин заметно лучше подавал, переигрывал соперника в затяжных розыгрышах и остро принимал тухлую вторую подачу болгарина. Димитрову повезло, что на тай-брейке второго сета Денис потянулся за мячом и сорвал заднюю мышцу левого бедра.

Узбек несколько раз брал медицинский тайм-аут, выпил обезболивающее, но ничего не помогло. Димитров планомерно растаскивал отказывавшегося сниматься из уважения к зрителям Дениса по линиям, выжимая из него последний сок. Травмированный Истомин сдался спустя 2,5 часа, а Димитров поспорит за полуфинал с Давидом Гоффеном.

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Давид Гоффен – Доминик Тим – 5:7, 7:6(4), 6:2, 6:2

Похожие по стилю игроки, которые обожают затяжные перестрелки с задней линии, встречались в Мельбурне в прошлом году в третьем раунде, и тогда в четырех сетах выиграл Гоффен. Доминик опять же в четырех партиях взял реванш на «Ролан Гаррос». Австриец мощнее стартовал и на этот раз, вел 3:1 во втором сете, но проиграл на тай-брейке. Счет сравнялся, Тим утратил психологический перевес, что всегда сказывается на работе его одноручного бекхэнда, с которого в матче он выполнил несколько волшебных ударов.

Доми заторопился, допустил вдвое больше невынужденных ошибок и проиграл. Счет в личных встречах стал 4:3 в пользу бельгийца, который после турнира впервые войдет в топ-10.

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Женщины

Серена Уильямс – Барбора Стрыцова – 7:5, 6:4

Матч получился самым сложным для Серены на турнире. Резкая и подвижная чешка хорошо принимала и почти не ошибалась, тогда как американка только в первом сете допустила 23 невынужденных фейла. В первых шести геймах соперницы исключительно брейковали и Серена дожала Барбору только в концовке, при чем с помощью совершенно невразумительного удара.

Вторая партия получилась такой же упорной, а Уильямс продолжала плохо подходить к мячу и подавать (всего 4 эйса за матч). Стрыцова боролась до последнего, но ей не хватало пробивной мощи, чтобы заколотить мяч без шансов. В концовке изможденная Серена сделала решающий брейк и еле доползла до сетки. В четвертьфинале, где 35-летнюю чемпионку ждет непробиваемая Джоанна Конта, будет гораздо сложнее.

«В нашем с сестрой возрасте почти никто не может выступать на таком уровне. Однако психологически нам всего по восемь и девять лет. Благодаря этому мы демонстрируем такую игру», – объяснила после игры Уильямс.

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Каролина Плишкова – Дарья Гаврилова – 6:3, 6:3

В прошлом раунде Плишкова отыгралась со счета 2:5 в решающей партии против очень мощной Остапенко. Невысокая Гаврилова, которая уже несколько лет выступает за Австралию, будто попала под асфальтоукладчик. Каролина разбомбила ее и не спросила фамилии. Особенно безнадежно выглядела Даша на приеме первой подачи – Плишкова взяла на ней 81% виннеров. За полуфинал мощная чешка сразится с Мирьяной Лючич.

Екатерина Макарова – Джоанна Конта – 1:6, 4:6

Родившаяся в Сиднее, но выступающая под британским флагом Конта получила классную поддержку в Мельбурне. 25-летняя Джоанна уделала российскую теннисистку в первом сете всего за 24 минуты. Конта была подвижнее, тащила все мячи и удачно контратаковала. Макарова играла неплохо, а соперница – идеально.

Во второй партии Екатерина нащупала слабое звено у Конты – британка плохо справлялась с высоко накрученными под бекхэнд мячами. Катя повела 3:1, но не дожала соперницу. При счете 5:4 у Макаровой был тройной брейк-пойнт, который Конта отыграла четкими выходами к сетке. Русской теннисистке не удалось взять реванш у соперницы за поражение в прошлом году в Мельбурне (и все предыдущие). Теперь Конта ведет в их личных встречах со счетом 4:0.

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Мирьяна Лючич – Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:2

В 15 лет Мирьяна выиграла Australian Open-1998 в паре, и ей прочили славу Граф, но из-за ссоры с отцом, который бил ее ботинком после каждого поражения, Лючич надолго вылетела из теннисной элиты. Она сбежала в США без гроша в кармане, несколько раз пыталась перезапустить карьеру, но получилось, только когда хорватке уже было за 30.

Гипертатакующий теннис помог 34-летней Лючич впервые с 1999 года, когда она играла в полуфинале Уимблдона, добраться до четвертьфинала мэйджора. Юную Брэйди она забила 35 виннерами (у американки всего 11), а после игры заявила: «Всех, кто говорит, что вы не можете этого сделать, надо посылать куда подальше».

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