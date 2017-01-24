Imago

Анастасия Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в четвертьфинале Australian Open

Павлюченкова проиграла Винус Уильямс
Eurosport

9 ч. назад

Российских теннисистов в одиночных сетках не осталось.

Eurosport Player : Смотри четвертьфиналы в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Анастасия Павлюченкова уступила со счетом 4:6, 6:7(3). Российская теннисистка выполнила 3 эйса, допустила 9 двойных, выиграла активными действиями 17 очков и сделала 32 невынужденные ошибки. Винус отметилась 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой, записала на свой счет 35 виннеров и 29 невынужденных. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Винус оторвалась от Павлюченковой по количеству побед в личных встречах – 4-2. Следующей соперницей американки будет соотечественница Коко Вандевеге.

  • Павлюченкова впервые играла в четвертьфинале Australian Open.
  • Винус Уильямс выигрывала турнир в 2003 году.

Сетка женского одиночного разряда Aus Open

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «С чего Истомину жалеть парня, у которого 12 «шлемов»?» Макинрой раскрывает тайный смысл слов звезд

02:34
Популярные видео
Муратоглу: «Если Раонич сократит длину розыгрышей, то он готов устроить драку с Надалем»
1 509 просмотров3 ч
Федерер возглавляет топ-5 ударов девятого дня Aus Open, в котором царят обводящие и резаные чудеса
2 474 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
Australian Open. Программа десятого дня
2
Тяжелые победы Надаля и Серены, вылет Макаровой и другие бомбы восьмого дня Australian Open
3
«За каждый проступок он бил меня башмаком». 34-летняя четвертьфиналистка AO, которую воспитал монстр
4
Теннисный бетман. Разгром Истомина и еще 3 ставки, благодаря которым ты почувствуешь себя королем
5
Провалы Маррея и Кербер, характер Федерера и другая турбулентность седьмого дня Australian Open
6
Роджер Федерер убрал Мишу Зверева с пути к полуфиналу Australian Open
7
Юниорку дисквалифицировали с Australian Open за удар мячом по болбою
8
Рафаэль Надаль обыграл Гаэля Монфиса в четвертом круге Australian Open
8 мин. назад
Винус Уильямс – самая возрастная полуфиналистка Australian Open в Открытой Эре
3 ч. назад
Патрик Муратоглу: «Если Раонич сократит длину розыгрышей, то он готов устроить драку с Надалем»
3 ч. назад
Федерер возглавляет топ-5 ударов девятого дня Aus Open, в котором царят обводящие и резаные чудеса
1 час назад
«С чего Истомину жалеть парня, у которого 12 «шлемов»?» Макинрой раскрывает тайный смысл слов звезд
3 ч. назад
Кто ты из теннисных легенд
4 ч. назад
Царские хайлайты матча Роджера Федерера и Миши Зверева, от которых забьет под ложечкой
5 ч. назад
«За каждый проступок он бил меня башмаком». 34-летняя четвертьфиналистка AO, которую воспитал монстр
5 ч. назад
Роджер Федерер убрал Мишу Зверева с пути к полуфиналу Australian Open