Анастасия Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в четвертьфинале Australian Open

Eurosport Player : Смотри четвертьфиналы в прямом эфире на Eurosport Player

Анастасия Павлюченкова уступила со счетом 4:6, 6:7(3). Российская теннисистка выполнила 3 эйса, допустила 9 двойных, выиграла активными действиями 17 очков и сделала 32 невынужденные ошибки. Винус отметилась 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой, записала на свой счет 35 виннеров и 29 невынужденных. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Винус оторвалась от Павлюченковой по количеству побед в личных встречах – 4-2. Следующей соперницей американки будет соотечественница Коко Вандевеге.

Павлюченкова впервые играла в четвертьфинале Australian Open.

Винус Уильямс выигрывала турнир в 2003 году.

Сетка женского одиночного разряда Aus Open

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