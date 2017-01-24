Коко Вандевеге отправила домой Гарбинье Мугурусу в четвертьфинале Australian Open

Матч продолжался 1 час 25 минут. Вандевеге выполнила 5 эйсов, 3 двойные, выиграла активными действиями 31 очко и допустила 2 невынужденные ошибки, реализовав 4 брейк-пойнта из 13. Мугуруса 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные, 16 невынужденных ошибок и оформила 14 виннеров, ни разу не взяв подачу соперницы.

Счет личных встреч между теннисистками стал 3-1 в пользу американки. Ранее Вандевеге ни разу не выходила в полуфинал Australian Open, а ее лучшим результатом на мэйджорах был полуфинал US Open в 2015 году.

В матче 1/2 финала Вандевеге сыграет против Винус Уильямс.

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