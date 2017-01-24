Eurosport

Коко Вандевеге отправила домой Гарбинье Мугурусу в четвертьфинале Australian Open

Вандевеге отправила домой Мугурусу
Eurosport

9 ч. назад

Американка впервые пробилась в полуфинал турнира – 6:4, 6:0.

Eurosport Player : Смотри четвертьфиналы в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Матч продолжался 1 час 25 минут. Вандевеге выполнила 5 эйсов, 3 двойные, выиграла активными действиями 31 очко и допустила 2 невынужденные ошибки, реализовав 4 брейк-пойнта из 13. Мугуруса 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные, 16 невынужденных ошибок и оформила 14 виннеров, ни разу не взяв подачу соперницы.

Счет личных встреч между теннисистками стал 3-1 в пользу американки. Ранее Вандевеге ни разу не выходила в полуфинал Australian Open, а ее лучшим результатом на мэйджорах был полуфинал US Open в 2015 году.

  • В матче 1/2 финала Вандевеге сыграет против Винус Уильямс.

Смотрите трансляции Aus Open на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «С чего Истомину жалеть парня, у которого 12 «шлемов»?» Макинрой раскрывает тайный смысл слов звезд

02:34
Популярные видео
Муратоглу: «Если Раонич сократит длину розыгрышей, то он готов устроить драку с Надалем»
1 513 просмотров3 ч
Федерер возглавляет топ-5 ударов девятого дня Aus Open, в котором царят обводящие и резаные чудеса
2 476 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
Australian Open. Программа десятого дня
2
Тяжелые победы Надаля и Серены, вылет Макаровой и другие бомбы восьмого дня Australian Open
3
«За каждый проступок он бил меня башмаком». 34-летняя четвертьфиналистка AO, которую воспитал монстр
4
Теннисный бетман. Разгром Истомина и еще 3 ставки, благодаря которым ты почувствуешь себя королем
5
Провалы Маррея и Кербер, характер Федерера и другая турбулентность седьмого дня Australian Open
6
Роджер Федерер убрал Мишу Зверева с пути к полуфиналу Australian Open
7
Юниорку дисквалифицировали с Australian Open за удар мячом по болбою
8
Рафаэль Надаль обыграл Гаэля Монфиса в четвертом круге Australian Open
9 мин. назад
Винус Уильямс – самая возрастная полуфиналистка Australian Open в Открытой Эре
3 ч. назад
Патрик Муратоглу: «Если Раонич сократит длину розыгрышей, то он готов устроить драку с Надалем»
3 ч. назад
Федерер возглавляет топ-5 ударов девятого дня Aus Open, в котором царят обводящие и резаные чудеса
1 час назад
«С чего Истомину жалеть парня, у которого 12 «шлемов»?» Макинрой раскрывает тайный смысл слов звезд
3 ч. назад
Кто ты из теннисных легенд
4 ч. назад
Царские хайлайты матча Роджера Федерера и Миши Зверева, от которых забьет под ложечкой
5 ч. назад
«За каждый проступок он бил меня башмаком». 34-летняя четвертьфиналистка AO, которую воспитал монстр
5 ч. назад
Роджер Федерер убрал Мишу Зверева с пути к полуфиналу Australian Open