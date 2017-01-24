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Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили в четвертьфинале Australian Open

Макарова и Веснина уступили в четвертьфинале
Eurosport

9 ч. назад

Российская пара не справилась с дуэтом Андреа Главачкова/Шуай Пэн – 5:7, 6:7(5).

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Екатерине Макаровой и Елене Весниной в этом году снова не покорится парный турнир Australian Open. В четвертьфинале россиянки уступили интернациональному дуэту Андреа Главачкова (Чехия) / Шуай Пэн (Китай). Матч продолжался 1 час 57 минут. Россиянки не выполнили ни одного эйса, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. Главачкова и Пэн выполнили 2 подачи навылет, допустили 1 двойную и 4 раза взяли подачу российской пары (15 брейк-пойнтов).

В полуфинале Главачкова и Пэн сыграют с победителями матча Гарсия/Младенович (Франция) – Барти/Делакуа (Австралия).

  • Макарова и Веснина – действующие Олимпийские чемпионки и победительницы «Ролан Гаррос» (2013) и US Open (2014).
  • Российская пара один раз играла в финале Australian Open (2014).

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