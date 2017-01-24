AFP
Стэн Вавринка обыграл Жо-Вильфрида Тсонга в четвертьфинале Australian Open
Швейцарец расправился с соперником в трех сетах – 7:6(2), 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Вавринка выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные, выиграл активными действиями 41 очко и допустил 28 невынужденных ошибок. Тсонга ответил 7 подачами навылет, допустил 3 двойные, оформил 27 виннеров и 39 раз ошибся в розыгрышах.
Счет личных встреч между теннисистами стал 4:3 в пользу Стэна.
- В полуфинале Вавринка встретится с победителем матча Роджер Федерер – Миша Зверев.
- Вавринка выигрывал Australian Open в 2014 году.
Сетка мужского одиночного разряда Aus Open
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