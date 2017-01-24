Роджер Федерер убрал Мишу Зверева с пути к полуфиналу Australian Open

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Роджер Федерер – Миша Зверев – 6:1, 7:5, 6:2

Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты. Федерер выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную, выиграл активными действиями 56 очков и допустил 13 невынужденных ошибок. Зверев ответил 3 подачами навылет, допустил 3 двойные, оформил 27 виннеров и 13 раз ошибся в розыгрышах.

Счет личных встреч между теннисистами стал 3-0 в пользу Федерера.

В полуфинале Федерер встретится с Вавринкой. Счет в личном противостоянии 18-3 в пользу Роджера.

Вавринка выигрывал Australian Open в 2014 году.

Сетка мужского одиночного разряда Aus Open

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