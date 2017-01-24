Легкая победа Федерера, ссора Вавринки и Тсонга и другой тротил девятого дня Australian Open

Мужчины

Роджер Федерер – Миша Зверев – 6:1, 7:5, 6:2

Три года назад Роджер размазал по траве Зверева-старшего на турнире в Галле со счетом 6:0, 6:0, после чего Миша даже хотел завершить карьеру. В четвертьфинале Мельбурна поначалу казалось, что швейцарец вновь не отдаст победителю Маррея ни гейма – Федерер повел со счетом 5:0. В отличие от британца, главный фаворит букмекеров на победу в турнире легко и спокойно обводил постоянно бежавшего к сетке соперника, а если не видел углов, то спокойно перебрасывал. В одном из розыгрышей Роджер таким образом дважды попал в линию.

После проигранной за 19 минуте первой партии Миша ожил во второй. Он лучше подавал, целясь в тело Федерера, мучил уходящей подачей во второй квадрат и лучше закрывал сетку. Швейцарец приноровился не сразу и отдал подачу – он плохо подавал первым мячом, а второй Миша очень умело контратаковал. И все же Роджер собрался и сразу сделал обратный брейк за счет паузы при ударе во время выхода соперника к сетке. Швейцарец пропускал точку удара, зато это давало ему возможность лучше прицелиться. В концовке партии он сделал еще один брейк и повел с преимуществом в два сета.

В третьем сете Зверев отыграл 8 брейк-пойнтов, но все же отдал подачу, и в концовке почти не сопротивлялся. «Дочери сказали мне: «Папа, пожалуйста, не проигрывай. Мы не хотим уезжать из Австралии», – раскрыл одну из причин хорошего выступления в Мельбурне Федерер. За финал швейцарец поспорит с другом Стэном Вавринкой, у которого ведет в личных встречах 18-3.

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Стэн Вавринка – Жо-Вильфрид Тсонга – 7:6(2), 6:4, 6:2

Матч получился очень напряженным и не только на корте. После продолжавшегося почти час первого сета, во время которого оба классно держали подачу (швейцарец выиграл пятый тай-брейк на турнире), Тсонга набросился на соперника с претензиями. Французу не понравилось, как соперник на него смотрит, на что Стэн буркнул в ответ: «Мужик, ты чего? Это же теннисный матч! Расслабься».

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Во второй партии Тсонга улучшил движение, более мощно заиграл с форхэнда, сделал брейк и повел 3:1. Француза подвела спешка, он почему-то после каждой подачи выходил к сетке, нарывался на обводки, и упустил преимущество. Швейцарец сделал еще один брейк и закрыл партию. В третьей Тсонга, которого беспокоило левое бедро, прекратил сопротивление.

«Думаю, с Федерером получится отличный матч. В прошлый раз он меня попросту убил на US Open. Играл намного лучше, очень хорошо двигался, действовал очень агрессивно. Надеюсь, у меня будет чем ответить на этот раз», – мыслями Стэн уже в полуфинале.

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Женщины

Винус Уильямс – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 7:6(3)

В первом сете соперницы семь раз отдавали подачу. Настя, забившая в прошлом раунде Кузнецову, на этот раз в основном оборонялась и выжидала ошибки агрессивной американки (всего 5 виннеров в партии). Четыре раза Павлюченкова вела с брейком и ни разу не удержала подачу, позволив Винус повести в матче.

Во втором сете картина не поменялась, за исключением того, что Павлюченкова хуже подавала первым мячом (9 двойных за матч), но при этом продержалась до тай-брейка. Русская теннисистка повела с мини-брейком 2:1, но после этого проиграла шесть очков подряд, а затем и встречу. Победа стала 50-й для Уильямс на АО.

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«Верю ли я, что мне по силам завоевать главный трофей? Я стараюсь верить. Думать, что моя соперница больше заслуживает победы – не по-чемпионски. В этом году я вновь хочу стать победительницей, и уверена, что этого достойна», – серьезно настроена 36-летняя Уильямс, ставшая самой возрастной в истории полуфиналисткой турнира. За финал она побреется с Коко Вандевеге.

Коко Вандевеге – Гарбинье Мугуруса – 6:4, 6:0

Нестабильная Мугуруса почему-то шла явным фаворитом у букмекеров, даже несмотря на невероятно мощную игру на турнире Вандевеге. Лучшие результаты у Коко в карьере на траве (две победы в Хертогенбоше и четвертьфинал Уимблдона-2015), но теперь ее прорвало и на харде.

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Вандевеге сразу перехватила инициативу и давила на соперницу весь матч. Мугурусу хватило только на первый сет, когда девушки держали подачу. У Серены, безусловно, самая сильная подача в туре, но мощнее всех с игры пробивает Коко – порой у Гарбинье от ее ударов выпадала из рук ракетка. Американка исполнила 31 виннер, тогда как испанка лишь 14. Во второй партии Коко раскрошила соперницу в песок и впервые вышла в полуфинал «Большого шлема».

Веснина/Макарова – Шуай Пен/Главачкова – 5:7, 6:7(5)

Посеяные третьими на турнире русские теннисистки неожиданно проиграли 12-й паре. Китаянка и чешка гораздо лучше играли на подаче, тогда как у олимпийских чемпионок Рио двойные клепала Веснина. Во второй партии игра была равной, и судьбу партии и матча решили всего несколько очков. За матч Лена и Катя допустили 26 невынужденных ошибок (у соперниц – 14) и не вышли в полуфинал.

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