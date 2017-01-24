Reuters
Винус Уильямс – самая возрастная полуфиналистка Australian Open в Открытой Эре
Возраст не самое главное.
В четвертьфинале американка обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову – 6:4, 7:6 (3). Эта помогла 36-летней Винус стать самой возрастной теннисисткой, добравшейся до полуфинала Australian Open в Открытой Эре (после 1968 года).
- Среди всех турниров Большого Шлема у Уильямс-старшей второе место. Лидирует Мартина Навратилова (полуфинал Уимблдона-1994).
- По ходу Australian Open-2017 Винус не проиграла ни одного сета.
- Уильямс-старшая впервые с 2003-го сыграет в полуфинале турнира
- В 1/2 финала Винус встретится с соотечественницей Коко Вандевеге.
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