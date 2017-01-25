AFP

Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open

Серена вышла в полуфинал Australian Open
Eurosport

1 час назад

Американка обыграла в четвертьфинале британку Джоанну Конту.

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Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Серены. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В другом четвертьфинале хорватка Мирьяна Лючич обыграла пятую ракетку турнира чешку Каролину Плишкову – 6:4, 3:6, 6:4. На корте соперницы провели 1 час 47 минут.

  • В полуфинале Серена Уильямс и Лучич-Барони встретятся друг с другом.

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