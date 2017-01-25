AFP
Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open
Американка обыграла в четвертьфинале британку Джоанну Конту.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Серены. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В другом четвертьфинале хорватка Мирьяна Лючич обыграла пятую ракетку турнира чешку Каролину Плишкову – 6:4, 3:6, 6:4. На корте соперницы провели 1 час 47 минут.
- В полуфинале Серена Уильямс и Лучич-Барони встретятся друг с другом.
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