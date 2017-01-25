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Григор Димитров обыграл Давида Гоффена и вышел в полуфинал Australian Open

Димитров обыграл Гоффена и вышел в полуфинал Australian Open
Eurosport

6 ч. назад

Болгарин пробился в квартет сильнейших на турнире «Большого шлема» во второй раз в карьере.

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Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 , 6:4 в пользу Димитрова. Болгарин сделал 8 эйсов, 6 брейков и 4 двойные ошибки. Гоффен 6 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и четырежды ошибся на подаче.

  • Следующий соперник Димитрова определится во встрече испанца Рафаэля Надаля и канадца Милоша Раонича.

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