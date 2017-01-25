AFP

Роджер Федерер: «Дочери запретили мне проигрывать»

Федерер: «Дочери запретили мне проигрывать»
Eurosport

1 час назад

Послушный папа.

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«Дочки сказали мне: «Папа, не проигрывай, пожалуйста. Нам не хочется уезжать из Австралии».

Честно говоря, меня сильно удивило, что я смог выиграть пять матчей в пятисетовом формате у очень сильных соперников. Не думал, что покажу такой результат сразу после возвращения. Понимал, что буду опасен для многих игроков, но боялся, что в какой-то момент силы закончатся.

Сейчас я отлично себя чувствую и демонстрирую хорошую игру. Если бы мне сказали до начала турнира, что я сыграю со Стэном в полуфинале, не поверил бы», – цитирует Федерера официальный сайт турнира.

  • Федерер в полуфинале Australian Open сыграет со Стэном Вавринкой.
  • 35-летний швейцарец занимает 17-е место в мировом рейтинге.

Сетка мужского одиночного разряда АО

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