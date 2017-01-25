AFP

Рафаэль Надаль обыграл Милоша Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал
Eurosport

2 ч. назад

Соперником испанца станет Григор Димитров.

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Рафаэль Надаль – Милош Раонич – 6:4, 7:6(7), 6:4

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. На счету Рафы 4 эйса, 4 двойные, 40 виннеров и 41 невынужденная ошибка. Раонич выполнил 14 подач навылет, допустил 2 двойные, выиграл активными действиями 39 очков и ошибся 32 раза.

Счет личных встреч между игроками стал 8:3 в пользу Рафы.

  • В полуфинале соперником Надаля будет болгарин Григор Димитров, переигравший 3:0 по сетам Давида Гоффена из Бельгии.

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