AFP
Рафаэль Надаль обыграл Милоша Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Соперником испанца станет Григор Димитров.
Рафаэль Надаль – Милош Раонич – 6:4, 7:6(7), 6:4
Матч продолжался 2 часа 44 минуты. На счету Рафы 4 эйса, 4 двойные, 40 виннеров и 41 невынужденная ошибка. Раонич выполнил 14 подач навылет, допустил 2 двойные, выиграл активными действиями 39 очков и ошибся 32 раза.
Счет личных встреч между игроками стал 8:3 в пользу Рафы.
- В полуфинале соперником Надаля будет болгарин Григор Димитров, переигравший 3:0 по сетам Давида Гоффена из Бельгии.
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