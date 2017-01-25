Космический теннис Надаля, продолжение сказки Лючич и другие эйсы 10-го дня Australian Open

Мужчины

Григор Димитров – Давид Гоффен – 6:3, 6;2, 6:4

До матча с болгарином Гоффен действовал очень стабильно, выиграв 91% очков на подаче. С прекрасно принимающим Димитровым у бельгийца ничего не получалось: не проигравший в 2017 году ни одного матча Григор был на шаг быстрее и точнее. А еще он заметно лучше действовал на ключевых очках – на турнире Димитров лучший по этому показателю.

Гоффен допускал непозволительно много брака, особенно с форхенда: из 46 невынужденных ошибок он 35 настрелял при ударе справа. Настоящая борьба получилась только в третьей партии, когда бельгиец хорошо заиграл у сетки, не реализовал 6 брейк-пойнтов и так расстроился, что проиграл партию.

Счет в личных встречах стал 5-0 в пользу Димитрова, во второй раз в карьере вышедшего в полуфинал на «шлемах». За финал болгарин поборется с Надалем, который ведет в личных встречах 7-1.

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Рафаэль Надаль – Милош Раонич – 6:4, 7:6(7), 6:4

Испанец вел в личных встречах против канадца 6-2, но проиграл ему два из последних трех матчей, в том числе в январе 2016 года в Брисбене. В отличие от той встречи, на этот раз Надаль действовал гораздо чище и потрясающе на приеме: у Милоша всего 66% выигрышей на первой подаче. Одним из ключевых факторов стала игра соперников у сетки, где Рафа проиграл всего три мяча из 25, а великан Раонич чувствовал себя беспомощным. «Я не смотрю, куда он меня обводит!» – вопил Милош, снова и снова нарываясь на острые диагонали испанца. Не помогала канадцу и медитация.

В середине второго сета Раонич взял медицинский тайм-аут.

После этого канадец заиграл стабильнее, имел 6 брейк-пойнтов, но так и не реализовал ни одного. Самый верный шанс у Милоша был на тай-брейке, когда он вел 6:4 и не дожал соперника.

Деморализованный Раонич цеплялся и в третьей партии, но ужасно много мазал с форхенда, позволив сопернику сделать решающий брейк. У Рафы, который в первые с 2014 года вышел в полуфинал мэйджора, потрясающая реализация брейк-пойнтов в матче – два их трех.

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Женщины

Серена Уильямс – Джоанна Конта – 6:2, 6:3

До этого матча стремительно прогрессирующая британка выиграла 18 сетов подряд, но не справилась с мощью американки. Джоанна играла в стиле Радваньской: рвала ритм, пробивала максимально глубоко, но ничего не получилось. Даже несмотря на всего 45% попадания первой подачи, Серена выиграла, потому что соперница была беспомощна и на ее второй.

Конта прибавила в начале второй партии, пробивая ближе к линиям, и повела 3:1. Серена тут же собралась, заработала подача, она почти безошибочно заиграла у сетки и выиграла пять геймов подряд. «Моя первая подача подводит на протяжении всего чемпионата. Поэтому приходится полагаться на вторую, а также на удары с отскока, бэкхенд и форхенд. Надеюсь на победу в Австралии», – призналась после игры Уильямс, которая сыграет с Мирьяной Лючич. Их последнюю встречу на Уимблдоне в 1998 году Серена выиграла в двух партиях.

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Мирьяна Лючич – Каролина Плишкова – 6:4, 3:6, 6:4

Сказка 34-летней хорватки, стартовавшей на турнире с 79-го места, продолжается. В 1999 году Мирьяна играла в полуфинале Уимблдона и спустя 18 лет повторила достижение. Хорватка взяла у Плишковой реванш за обидное поражение в 2015 году в Ухани, когда проиграла в трех сетах на тай-брейке. Успех Лючич принесла гиператакующая игра с постоянными входами в корт и мощными атаками. За матч хорватка выполнила в два раза больше виннеров, чем мощная соперница (42) и, что совсем удивительно и редко бывает, перещеголяла по эйсам (9:8).

В первом сете игра была равной, но Мирьяна сделала брейк в конце партии и спокойно на нее подала. Лючич повела во втором сете 2:0, но из-за полученной в конце первого травмы левого бедра отдала инициативу, проиграла следом четыре гейма подряд и партию. «Я не знала, доиграю ли до конца. Боль нарастала. Я благодарна, что не только завершила матч, но и победила. Когда нога заболела, я сказала себе, что не сдамся, и отсюда меня увезут только на коляске», – призналась после матча Мирьяна.

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В третьей партии она уступала 3:4 с брейком, и не понятно, откуда у Лючич взялись силы на камбэк. Плишкова ничего не понимала, ведь каждый второй удар соперницы приходился в линию. Победив, Мирьяна расплакалась, как когда-то давно после поражения от Граф в 1999-м. Только теперь это были слезы счастья.

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