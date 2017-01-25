Особое мнение. Кто выиграет Australian Open

Роджер Федерер

Иногда кажется, что 35-летний Роджер – биоробот. За полгода отсутствия в туре его разработчики устранили все баги и выпустили практически совершенную версию. В Мельбурне свежий швейцарец показывает нереальный уровень и скорость передвижения. Обладатель 17-го места в рейтинге играет в самый агрессивный теннис – в розыгрышах он в среднем входит в корт на 0,65 м (Рафа, к примеру, живет на 1,12 м за задней линией). Кроме того, он максимально сокращает межударный отрезок и бьет по мячу спустя всего 0,308 секунды после отскока.

Видео - Муратоглу: «У Федерера очень рискованный стиль игры» 02:26

Особенно хорош швейцарец был в матче с Бердыхом, не позволив игроку топ-10 ни разу добраться до брейк-пойнта. Перебегав в четвертом раунде реактивного Нисикори, Федерер показал готовность играть пятисетовики, не снижая качества.

После вылета Маррея и Джоковича у Роджера появилась самая реальная возможность выиграть 18-й мэйджор и стать самым возрастным победителем турнира с 1972 года. Опыт и потрясающий уровень ему в этом помогут.

Стэн Вавринка

Клижан, Джонсон, Троицки, Сеппи, Тсонга – с одной стороны, на пути к полуфиналу у Стэна были крепкие парни в районе топ-30 (за исключением итальянца), с другой – серьезной проверки скиллов на AO-2017 пока не случилось. Все пять матчей до полуфиналов были тест-драйвом швейцарца. Готов? Нет? В порядке? Лихорадка?

Больше траблов, чем неприятный Клижан, Вавринке не доставил никто: единственный пятисетовик остался в первом круге: дальше – уверенные победы в три сета (ок, Троицки – в четыре). Даже сгусток мышц – Тсонга – продержался лишь 2 часа 14 минут.

Вавринка готов к победе на AO, потому что сейчас идеальный момент для возвращения на вершину. Джокович и Маррей – гы-гы и ихихи, в полуфинале – Федерер, который за месяцы отсутствия в туре, оказывается, не разучился играть, но пока далек от того самого Роджера. Матч будет равным, но Стэн моложе, мощнее и свежее. В финале – либо Димитров, который выбил Гоффена и Гаске, но 2,5 часа мучился с весь матч реинкарнировавшим Истоминым. Либо грунтовик Надаль, который оказался в полуфинале лишь потому, что Раонич к 26 годам не научился играть у сетки. Изи катка.

Рафаэль Надаль

После четвертьфинальных матчей состав решающей игры фактически ясен: Надаль и Федерер впервые за 5,5 лет встретятся в финале «Большого шлема» – это будет бомба. Вавринка и Димитров явно не те ребята, которые подставят подножки главным теннисным гигантам века.

Вавринка не новичок топ-стадий крупных турниров и способен на неожиданный подвиг, но только не против Роджера и не в Австралии. Пухлячок Стэн ни разу не обыгрывал Федерера на харде, трижды победив на грунте (дважды – в Монте-Карло). Вавр не любит быстрые розыгрыши и недостаточно хорош в них, чтобы разобраться с играющим на полных оборотах Роджером: плотно ударить с оттяжечкой по удобно отскочившему мячу – это игра второго номера Швейцарии. Роджер предложит Стэну сумасшедшие скорости, с которыми тот не справится – на выход.

Видео - Как беспощадный Надаль отшлепал Раонича, упустившего 6 сетболов во второй партии 02:43

Димитров – проходимец, который просто зашел на огонек. Просочиться мимо Джоковича (спасибо, Денис) и обыграть на пути в полуфинал только двух заслуживающих внимания игроков – Гаске и Гоффена (извини, Денис) – великий успех. Надаль закроет болгарина в трех сетах и ни разу не оботрется полотенцем.

Против Федерера придется поднапрячься, но до тех пор пока швейцарец не отчается бомбить из-за задней линии и не перейдет к излюбленным выходам к сетке. А это обязательно произойдет. В матче против Раонича Надаль показал, насколько здорово умеет изматывать соперников щелчками по углам. Возле сетки у Федерера не будет шансов: Рафа подзабыл, как крутить через коридор в угол, но техника позволяет ему идеально обводить и без этого теннисного аксессуара. Статистика тоже поет в пользу испанца: Роджер выиграл у Надаля в Мельбурне три сета, но оба полуфинала и финал все равно остались за Рафой.

Григор Димитров

Australian Open – турнир тех, кто лучше всего работал в межсезонье. Пример? Стэн Вавринка в 2014-м. Швейцарец так же начал сезон с победы в первом «шлеме», получил относительно легкую сетку на первой неделе и сохранил силы на решающие матчи. Димитров идет без поражений, уже выиграл 10 встреч подряд (в том числе у Раонича и Нисикори в Брисбене) и избежал встречи с Марреем в Мельбурне.

В чемпионате не осталось явного фаворита, титул лежит прямо на дороге – подойди и бери. Лучше всего готов к нему Димитров. Он уже был в полуфинале «БШ» в 2014-м и явно готов к тому, чтобы сделать следующий шаг.

Болгарин полон злости на Надаля за поражение в Австралии-2014, а в финале Baby Fed испепелит оригинального Федерера и продолжит невероятный взлет 2017-го. На Australian Open Григор – лидер рейтинга по очкам, набранным в клатче (то есть при подачах на матч, игре на тай-брейке или важном приеме). В решающие моменты он играет наравне с признанным чемпионом Надалем и на четыре пункта выше остальных теннисистов. В этом году болгарин готов и ментально, и физически – осталось только выиграть в двух матчах.

Все новости тенниса

Смотрите ключевые матчи Australian Open на Eurosport Player

Самый спортивный канал в телеграме