Винус Уильямс вышла в финал Australian Open

Eurosport Player : Смотри полуфиналы в прямом эфире на Eurosport Player

Матч продолжался 2 часа 25 минут и завершился в трех сетах – 6:7 (3), 6:2, 6:3. В активе Винус 11 эйсов, 30 виннеров и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. У Уильямс-старшей 5 двойных и 35 невынужденных ошибок.

Вандевеге подала навылет 10 раз, заработала 37 виннеров, допустила 11 двойных и 51 невынужденную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 13.

Во втором полуфинале сыграют Серена Уильямс и хорватка Мирьяна Лючич.

Это будет второй финал Australian Open в карьере Винус.

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Женская сетка Australian Open

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