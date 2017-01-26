AFP

Винус Уильямс вышла в финал Australian Open

Винус вышла в финал
Eurosport

21 мин. назад

В полуфинале американка обыграла соотечественницу Коко Вандевеге.

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Матч продолжался 2 часа 25 минут и завершился в трех сетах – 6:7 (3), 6:2, 6:3. В активе Винус 11 эйсов, 30 виннеров и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. У Уильямс-старшей 5 двойных и 35 невынужденных ошибок.

Вандевеге подала навылет 10 раз, заработала 37 виннеров, допустила 11 двойных и 51 невынужденную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 13.

  • Во втором полуфинале сыграют Серена Уильямс и хорватка Мирьяна Лючич.
  • Это будет второй финал Australian Open в карьере Винус.

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