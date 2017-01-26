AFP

Роджер Федерер сломил Стэна Вавринку и вышел в финал Australian Open

Федерер сломил Вавринку и вышел в финал
Eurosport

37 мин. назад

Счет в противостоянии швейцарцев стал 19-3 в пользу великого.

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Роджер Федерер – Стэн Вавринка – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

Матч продолжался 3 часа 4 минуты. На счету Федерера 11 эйсов, 3 двойные, 47 виннеров и 50 невынужденных ошибкок. Вавринка выполнил 10 подач навылет, допустил 2 двойные, выиграл активными действиями 45 очка и ошибся 35 раз.

  • Федерер ведет у Вавринки в матчах на харде со счетом 14-0, выиграв 31 сет из 35.
  • Роджер в шестой раз вышел в финал Australian Open.
  • Соперник Роджера по финалу определится в пятницу, 27 января, в матче между Рафаэлем Надалем и Григором Димитровым.

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