Роджер Федерер: «Если после финала я полгода не смогу ходить – ничего страшного»

Первый финалист Australian Open прокомментировал предположения о проблемах со здоровьем. Перед пятым сетом полуфинала против Стэна Вавринки теннисист взял медицинский тайм-аут, а также уходил в подтрибунное помещение.

«У меня уже неделю небольшая проблема с ногой. Но у физиотерапевта, который работает здесь, волшебные руки. В финале я сделаю все, что смогу, оставлю всего себя на корте. Если после этого я полгода не смогу ходить – ничего страшного», – заявил швейцарец.

Федерер обыграл Вавринку (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3) и вышел в финал, где сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Григором Димитровым.

Швейцарец – самый возрастной финалист «Большого шлема» с 1974 года.

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