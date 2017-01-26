Роджер Федерер – самый возрастной финалист турнира «Большого шлема» с 1974 года

Роджер пробился в финал Australian Open-2017 в 35-летнем возрасте. Самым возрастным участником решающего матча остается австралиец Кен Розуолл, который в 1974 году сыграл в финале US Open в 39 лет.

В 2005 году одним из финалистов US Open был Андре Агасси, но на тот момент американец был на месяц младше, чем Федерер сейчас.

Федерер – 17-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Швейцарец обыграл в полуфинале соотечественника Стэна Вавринку (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3) и вышел в финал, где сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Григором Димитровым.

Последний раз Роджер играл в финале ТБШ в конце 2015 года, когда уступил на US Open Новаку Джоковичу.

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