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Рафаэль Надаль победил Григора Димитрова и сыграет с Роджером Федерером в финале

Надаль победил Димитрова и сыграет с Федерером в финале
Eurosport

1 час назад

Испанец обыграл соперника в пяти сетах – 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4.

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Рафаэль Надаль – Григор Димитров – 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4

Матч продолжался 5 часов 1 минуту. На счету Надаля 8 эйсов, 3 двойные ошибки, 45 виннеров, 43 невынужденные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Димитров выполнил 20 подач навылет, допустил 5 двойных, выиграл активными действиями 79 очков и проиграл 70 очков невынужденными ошибками. Болгарин реализовал 4 брейк-пойнта из 16.

В финале Надаль сыграет с Роджером Федерером, который днем ранее переиграл соотечественника Стэна Вавринку.

  • Надаль увеличил отрыв от Димитрова по личным встречам – 8:1.
  • Для Рафы финал в Мельбурне станет 21-м в карьере на ТБШ.

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