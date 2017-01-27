Взяться за старое. Федерер и Надаль вернут игру джентльменов на Australian Open-2017

Australian Open-2017 – идеальный турнир для тех, кто уверен, что самый интересный отрезок в истории тенниса начался на старте двухтысячных и умер несколько лет назад. Реально было предугадать, что финальные пары обоих одиночных разрядов настолько далеко отправят в прошлое, возбудят приятные воспоминания и заставят выплеснуть самые живые эмоции? Серена против Винус – встреча великих чемпионок, которым несколько лет назад пророчили громкое падение лицом в грязь. Федерер против Надаля – мощнейшая теннисная классика, которая навсегда останется таковой, даже если Маррей и Джокович проведут между собой 100 матчей.

Возвращения Роджера и Рафаэля ждали все без исключения поклонники тенниса: хейтеры пускали слюни и надеялись на унижение стариков, а фанаты верили, что время величия можно и нужно вернуть именно в Австралии. Добро победило зло. Невозможно заявить, что и Надаль, и Федерер прошли турнир, заключив сделку с фортуной. Оба заработали финал, проведя по шесть тяжелейших матчей, по три из которых назвать проходными – возмутительная ложь. Бердых, Нисикори, Вавринка, Монфис, Раонич и Димитров – эти мужчины остались бы недовольны, если бы их сравнили с малышами вроде Рубина или Майера.

Кто-то обязательно возмутится и скажет, что Роджер и Рафа не прошли проверку главарями теннисной банды Джоковичем и Марреем, но это проблема последних двоих. Не получилось, не поперло, жара и недомогание – все это отговорки ребят, которые покидают корт, смахивая слезы с глаз и недовольно хмуря лоб. Федереру и Надалю эти фразы не пригодились и вряд ли понадобятся вообще.

Рафа ведет у швейцарца по личкам с унизительным по меркам тенниса счетом 23:11, но после изнурительного пятичасового полуфинала против Димитрова с отсутствием лишнего дня на подготовку шансы выровнялись. Предсказать победителя – нереально. Ясно только одно: олицетворяющие теннис фигуры покажут мастер класс не только во владении ракетками, но вернут спорту немного подзабытое и такое звучное определение – игра джентльменов.

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