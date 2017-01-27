AFP
Впервые в Открытой эре все финалисты одиночных разрядов старше 30 лет
Компания, в которой 30-летний Рафаэль Надаль выглядит юношей.
В пятницу Рафаэль Надаль обыграл Григора Димитрова в пяти сетах и стал последним финалистом в одиночных разрядах. Он стал самым молодым среди четвертки.
Роджеру Федереру и Серене Уильямс – по 35 лет, Винус Уильямс – 36.
- Федерер и Надаль сыграют в финале турнира «Большого шлема» в девятый раз. Убедительное преимущество на стороне испанца – 6-2. В последний раз они разыгрывали титул на «Ролан Гаррос»-2011.
- В случае победы Федерер станет первым в истории мужчиной, побеждавшим на трех из четырех «Шлемов» не меньше 5 раз. Надаль может стать первым в Открытой эре обладатель двойного карьерного «Большого шлема».
- Для сестер Уильямс очная встреча в финале тоже станет девятой. Серена ведет 6-2. Впервые они разыграли титул на US Open-2001. После поражения от младшей сестры на Уимблдоне-2009 Винус до финалов не добиралась.
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