Впервые в Открытой эре все финалисты одиночных разрядов старше 30 лет

Eurosport Player : Смотри мужской и женский финалы в прямом эфире на Euroosport Player

В пятницу Рафаэль Надаль обыграл Григора Димитрова в пяти сетах и стал последним финалистом в одиночных разрядах. Он стал самым молодым среди четвертки.

Роджеру Федереру и Серене Уильямс – по 35 лет, Винус Уильямс – 36.

Федерер и Надаль сыграют в финале турнира «Большого шлема» в девятый раз. Убедительное преимущество на стороне испанца – 6-2. В последний раз они разыгрывали титул на «Ролан Гаррос»-2011.

В случае победы Федерер станет первым в истории мужчиной, побеждавшим на трех из четырех «Шлемов» не меньше 5 раз. Надаль может стать первым в Открытой эре обладатель двойного карьерного «Большого шлема».

Для сестер Уильямс очная встреча в финале тоже станет девятой. Серена ведет 6-2. Впервые они разыграли титул на US Open-2001. После поражения от младшей сестры на Уимблдоне-2009 Винус до финалов не добиралась.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме