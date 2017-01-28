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Серена Уильямс обыграла Винус Уильямс в финале Australian Open

Серена выиграла 23-й «Шлем» и превзошла Граф
Eurosport

23 мин. назад

Счет в личных встречах стал 17-11 в пользу младшей сестры.

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Серена Уильямс – Винус Уильямс – 6:4, 6:4

За 1 час 17 минут Серена сделала 10 эйсов, реализовала 4 брейка при пяти двойных ошибках. Винус 7 раз подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и ограничилась двумя брейками.

  • 35-летняя Серена выиграла 23-й мэйджор и обогнала Штеффи Граф.
  • Уильямс-младшая в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open. Прежде она это делала в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах.
  • Винус проиграла сестре восьмой из девяти последних матчей.

Женская сетка Australian Open

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