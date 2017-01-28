Бабочка огня. Как Серена Уильямс побеждает время

Время, когда 17-летняя Мария Шарапова выиграла Уимблдон, ушло безвозвратно. На протяжении последних десяти лет успеха в туре добиваются возрастные игроки, и с каждым годом потолок поднимается. В прошлом году Анжелик Кербер выиграла Australian Open в 28 лет, взявшему US Open-2016 Стэну Вавринке в марте стукнет 32. На этом турнире до полуфинала дошла 34-летняя Золушка Мирьяна Лючич, а в финале играли сестры Уильямс, которым на двоих 71 год.

Главный тягач такой тенденции – Серена. У мужчин есть ровесник американки, 35-летний совершенный биоробот Роджер Федерер, но сравнивать их неэтично: во-первых, швейцарца всегда обходили серьезные травмы, а Уильямс, которой от природы сложнее переносить нагрузки, всегда возвращалась после многочисленных болячек и устанавливала новую планку. Из года в год теннисная королева дает понять остальным, что пик карьеры и формы – совершенно относительные понятия. Серена покоряет, восхищает и вдохновляет.

Перед Australian Open Уильямс-младшая не играла 4 месяца, влетев на подготовительном турнире в Окленде 69-й ракетке мира Мэдисон Бренгл. Разговоры, что Серена уже не та, крепли, а сама чемпионка охотно прикидывалась пенсионеркой. Ее многозначительное «Подумаю о обо всем в феврале» восприняли как посыл о завершении карьеры.

Видео - Весь нектар финала, в котором Уильямс проиграла Уильямс и уступила ей титул 02:32

С первого матча в Мельбурне Серена потрясающей игрой подтвердила, что она идеально готова. Ее часто подводила первая подача, но передвижение по корту было лучшим за последние несколько лет. Одна из причин очередного превращения Уильямс в бабочку – новая любовь. 33-летний жених американки, основатель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян весь турнир бурно поддерживал Серену, и та носилась по корту, будто ей снова 17, а на другой половине площадки Штеффи Граф. Перегнать немку по количеству мэйджоров – еще один вызов для Серены, с которым она наконец-то справилась.

Винус, которая на год старше сестры, не раз признавалась, что запал и подход Серены к делу делает ее саму моложе. Благодаря этому 17-я ракетка мира, продолжающая борьбу с синдром Шегрена (вызывает ужасную боль в суставах и усталость), отшлепала всех на пути к финалу – их девятой встрече с Уильямс-младшей на турнирах «Большого шлема». Почувствовавшая уверенность и возможность выиграть турнир Винус, которую впервые за много лет не подводил организм, даже снялась с парного турнира.

В решающей игре Уильямс-старшая отыгрывала тройные брейк-пойнты в геймах, карабкалась за каждым мячом, но все же не могла угнаться за Сереной. Младшая сестра еще в самом начале показала, что оставила сантименты в раздевалке – на нетболе, когда мяч якорем упал на ее половине корта после удара Винус, Серена сломала ракетку и получила предупреждение. Этот эпизод помог ей справиться с нервами, заиграть стабильнее и выиграть 23-й мэйджор в карьере.

Штеффи Граф позади. Новая и последняя цель для Серены – побить достижение Маргарет Корт, у которой 24 победы в одиночном разряде. Нет сомнений, что это случится, возможно, уже в этом году. Уильямс-младшая вернулась в 2017-м, сходу показав, что она королева, и только она решает. «Я не люблю слово возвращение. Я никогда не покидала теннис», – одна из фраз, которые часто повторяет Серена. В Мельбурне неземная американка еще раз доказала, что она вне времени.

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