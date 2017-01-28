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Венера и космос. Как Серена в 23-й раз выиграла ТБШ

Венера и космос. Как Серена в 23-й раз выиграла ТБШ
Максим Янчевский

7 мин. назад

Младшая вновь оказалась сильнее старшей. И все остались довольны.

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Эпоха, которая продолжается. Ушло не одно поколение российских теннисисток, зачехлили ракетки легендарные бельгийки, да и в американском теннисе произошла существенная смена, за исключением них двоих. Одна вдохновляет другую, так и продолжают идти стройной семейной походкой. Не идти - бежать и переписывать историю. Сестры Уильямс.

Вообще все было довольно гармонично в этом финале. Красивая прелюдия в лице финальной встречи сестер, стартовые нервы, когда обе не могли взять свои подачи. Три двойных в одном гейме - Серена не была бы собой, если бы не выполнила эту норму-минимум в Мельбурне. На трибунах прошлое, настоящее и будущее Уильямс-младшей: попеременно выхватываемые камерой мама, Патрик Муратоглу и Алексис Оганян. Во время поздравительных объятий уже в подтрибунном помещении будущий супруг не выглядел таким уж раскрепощенным и держался немного в стороне от главных поздравлений и диалогов.

Серена Уильямс

Один только третий розыгрыш заключительного гейма взорвал зрителей. Обе рычали, не уступали и давали жару. Да, публика поддерживала старшую на правах объективно слабейшей. Винус играла выше всяких похвал и в финале, и две австралийские недели. Отголоски ранней Венеры, которая сильна в обмене ударами, а не только с подачи с неимоверным количеством ошибок, как это уже просматривается давно, зазвучали в Мельбурне вновь. Но на пути младшей сестры, продолжающей творить и сотрясать весь теннисный мир, одного всплеска мало.

Если на US Open-2015 поговаривали, что, возможно, семейный междусобойчик представлен вниманию зрителей в последний раз, то нынешний Australian Open перевернул все с ног на голову во многих смыслах. И эти сестринские объятия, и проникновенные финальные речи обеих, после которых на Род Лэйвер Арене всплакнули многие. «Твоя победа - это моя победа», - сказала на церемонии награждения Уильямс-старшая. Сестры насобирали на двоих 30 мэйджоров, с той лишь разницей, что у Серены уже 7 титулов в одном только Мельбурне, тогда как у Винус - всего 7 ТБШ. Просто одна - Венера, а другая - космос. И до космоса не достать: Серена вновь первая в рейтинге.

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