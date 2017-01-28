Игра в имитацию. Роджер Федерер признал реальность, чтобы вернуться на вершину

«Я бы с удовольствием его ненавидел, но он слишком классный», – сказал про Федерера Энди Роддик после полуфинала АО-2007. В том матче американский номер один выгрыз всего шесть геймов за три сета, а после расчувствовался на одной из самых известных пресс-конференций в истории тенниса. Эмоций хватало: Роддик вел в первом сете 4:3, а потом Федерер взял 15 из следующих 17 геймов. Бедняга Энди почувствовал себя игроком из другой лиги или даже другого спорта, а для швейцарца австралийский турнир десятилетней давности стал апофеозом мирового превосходства.

Прошло 10 лет. Игра поменялась, общий уровень профессионалов вырос, на смену ярким ковбоям пришли универсальные солдаты – всесторонне развитый Федерер перестал быть уникальным. Не только лидеры, но и другие теннисисты первой сотни стали лучше технически и физически. Уехать дальше на одном ярко выраженном компоненте игры теперь почти невозможно. Предел полезности однообразной тактики – полуфинал небольшого турнира или первые несколько кругов «шлема». Игрой правят гибкость и психология – спросите об этом у Раонича на сетболе, если хотите знать больше.

Федерер все чаще получал отпор. С 2010-го он пять раз проиграл в полуфиналах АО (всегда кому-то из первой четверки), а три последних финала ТБШ Родж уступил Джоковичу. Швейцарцу сложнее давались долгие матчи. Перед встречей с Вавринкой он все еще вел по карьерным пятисетовикам (24:20), но последние четыре затяжных бойни проиграл – тому же Новаку на US Open в 2010-м и в 2011-м, Маррею в Австралии в 2013-м и Раоничу на Уимблдоне прошлым летом.

Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер. Чтобы остаться на вершине, Федерер признал реальность – время однополярного теннисного мира закончилось. Он уже давно не сильнее остальных на несколько голов, он больше не сверхчеловек, теперь он один из них. Поражение от любого смертного из топ-20 – не катастрофа, а жизнь.

" Я понял, что если у тебя проблемы в голове – лучших не обыграть. В какой-то момент ты упрешься в непроходимую стену. Можно бороться на равных, но больших титулов не будет, пока нет свободы в сознании "

У Федерера нет той же физики, что излучалась в 2007-м. Да, у него та же золотая голова и отличная тактика – он все еще может парой ударов полностью поменять игру. Но этого недостаточно, и теперь швейцарец вынужден учитывать правила смертных. В полуфинале против Вавринки маэстро пошел на неприемлемые для себя 10-летней давности меры – он взял медицинский тайм-аут, чтобы просто перевести дух и собраться с мыслями. Для Роджера он стал всего лишь восьмым в 1331 матче за карьеру – это один за каждые полтора сезона. Но то, как долго Федерер оправдывался, показывает, как тяжело ему это далось.

" Первый раз за матч ты можешь поговорить с кем-то, пусть это всего лишь физиотерапевт. На любую тему, даже просто про состояние сустава колена. Я взял свой тайм-аут только потому, что Вавринка прежде взял свой. Люди знают, что я не перебарщиваю с такими вещами "

Где-то там в коридорах арены Рода Лейвера маэстро нашел способ вернуть агрессивный ритм в пятом сете, ведь атаковать в ответственные моменты сложно втройне. Но третья и четвертая партии показали, что пассивная игра на задней линии в 35 лет – непозволительная роскошь, если хочешь оставаться на высшем уровне.

Спортивный мир любит камбэки. Новая победа Федерера уже точно не станет такой же крутой и безусловной, как 10 лет назад. Зато точно запомниться навсегда. Да, мир был другим во время последнего австралийского финала Надаль – Федерер в 2009-м. Тогда еще не закончилась киноистория Гарри Поттера, не накатила волна селфи, а Кирьос, Тим и Бенчич еще не стали профессионалами. Но воскресным вечером в Мельбурне Федерер не вернет нас в прошлое. Он заслуженно ступит в настоящее.

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