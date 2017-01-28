Дядя Рафаэля Надаля: «Роджер Федерер – величайший теннисист в истории»

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«Для журналистов это финал мечты, но только не для меня. Я мечтал о легком матче. Нас ждет замечательная игра между двумя соперниками, которые определили целую эру. Шансы равны.

Я вижу юношеский задор у Роджера. Он провел невероятный турнир и дошел до финала, потому что показал лучший уровень игры.

Федерер всегда бьется за победу и никогда не сдается. Когда он завершит карьеру, теннис потеряет величайшего игрока в истории», – цитирует Тони Надаля Tennis World USA.

Роджер Федерер – рекордсмен мужского одиночного разряда по победам на турнирах «Большого шлема» (17).

Рафаэль Надаль делит второе место с Питом Сампрасом (по 14).

Роджер и Рафаэль встречались в финалах мэйджоров 6 раз. Преимущество на стороне испанца – 4:2. В последний раз они разыграли титул на «Ролан Гаррос-2011».

Федерер не побеждал на мэйджорах с Уимблдона-2012, Надаль – с «Ролан Гаррос-2014».

Финал Australian Open-2017 состоится 29 января.

Мужская сетка Australian Open

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