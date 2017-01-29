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Майкл Джордан подарил Серене Уильямс теннисные кроссовки в честь 23-й победы на Australian Open
Магическое число объединило двух легендарных спортсменов.
В субботу Серена Уильямс обыграла сестру Винус в финале Australian Open и завоевала рекордный 23-й «Шлем». По окончании церемонии награждения американку ждал сюрприз.
Легендарный баскетболист Майкл Джордан прислал Серене в подарок теннисные кроссовки с числом 23. Под этим номером выступал сам Его Воздушество.
«Победы даются нелегко. Они требуют упорной работы, ментальной силы и признания того факта, что ты ненавидишь проигрывать.
Сердечно поздравляю с завоеванием 23-го титула. Наблюдать за твоей целеустремленностью на корте – настоящая привилегия. Твой друг, Майкл Джордан», – написал баскетболист в письме, прилагавшемся к посылке.
- Уильямс установила рекорд Открытой эры и обошла Штеффи Граф (22 трофея ТБШ).
- За всю истории больше «Шлемов» выиграла только Маргарет Корт, но 13 побед из 24 она одержала до наступления Открытой эры.
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(фото: официальный сайт Australian Open)