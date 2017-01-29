Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля и выиграл титул Australian Open

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Роджер Федерер – Рафаэль Надаль – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Матч продолжался 3 часа 37 минут. За матч Роджер сделал 20 эйсов и 3 двойные, также на его счету 71 виннер и 57 невынужденных. Надаль имеет на счету 4 подачи навылет, 3 двойных, 35 виннеров и 28 невынужденных.

По пути к титулу Федерер обыграл Юргена Мельцера, Ноа Рубина, Томаша Бердыха, Кэя Нисикори, Мишу Зверева, Стэна Вавринку и Рафаэля Надаля.

Титул стал для швейцарца 18-м в карьере «шлемом».

Мужская сетка Australian Open

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