AFP

Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля и выиграл титул Australian Open

Федерер победил Надаля и выиграл титул
Eurosport

14 мин. назад

Швейцарец победил в пяти партиях – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Eurosport Player : Смотри мужской и женский финалы в прямом эфире на Euroosport Player

Смотрите на Eurosport

Роджер Федерер – Рафаэль Надаль – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Матч продолжался 3 часа 37 минут. За матч Роджер сделал 20 эйсов и 3 двойные, также на его счету 71 виннер и 57 невынужденных. Надаль имеет на счету 4 подачи навылет, 3 двойных, 35 виннеров и 28 невынужденных.

По пути к титулу Федерер обыграл Юргена Мельцера, Ноа Рубина, Томаша Бердыха, Кэя Нисикори, Мишу Зверева, Стэна Вавринку и Рафаэля Надаля.

  • Титул стал для швейцарца 18-м в карьере «шлемом».

Мужская сетка Australian Open

Смотрите трансляцию матчей Australian Open на Eurosport Player

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Обмен Роджа и Рафы неимоверными бэкхендами, ставший украшением Australian Open

00:28
Популярные видео
Ох-какой-удар Федерера, сразивший Дмитриеву и Метревели
7 166 просмотров2 ч
Точнейший Кросби, Смит, поражающий щели с 60 метров, и другие прелести конкурсов звездного уикенда
4 328 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Игра в имитацию. Роджер Федерер признал реальность, чтобы вернуться на вершину
2
Взяться за старое. Федерер и Надаль вернут игру джентльменов на Australian Open-2017
3
Серена Уильямс обыграла Винус Уильямс в финале Australian Open
4
Бабочка огня. Как Серена Уильямс побеждает время
5
Дядя Рафаэля Надаля: «Роджер Федерер – величайший теннисист в истории»
6
Впервые в Открытой эре все финалисты одиночных разрядов старше 30 лет
7
Майкл Джордан подарил Серене Уильямс теннисные кроссовки в честь 23-й победы на Australian Open
8
Особое мнение. Кто выиграет Australian Open
12 мин. назад
Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля и выиграл титул Australian Open
14 мин. назад
Обмен Роджера Федерера и Рафаэля Надаля неимоверными бэкхендами, ставший украшением Australian Open
1 час назад
Ох-какой-удар Роджера Федерера в финале Australian Open, сразивший Дмитриеву и Метревели
15 ч. назад
Майкл Джордан подарил Серене Уильямс теннисные кроссовки в честь 23-й победы на Australian Open
17 ч. назад
Дядя Рафаэля Надаля: «Роджер Федерер – величайший теннисист в истории»
18 ч. назад
Игра в имитацию. Роджер Федерер признал реальность, чтобы вернуться на вершину
23 ч. назад
Главный по теннису: «Федерер – мессия. Может, он вызовет дождь, и они закроют крышу стадиона»
21 ч. назад
Бабочка огня. Как Серена Уильямс побеждает время