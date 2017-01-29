Федерер – первый теннисист в истории, выигравший минимум 5 титулов на трех различных мэйджорах

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Роджер Федерер, победивший в финале Australian Open Рафаэля Надаля, взял в Мельбурне пятый титул.

Швейцарец стал первым теннисистом в истории, который побеждал минимум пять раз на трех различных турнирах «Большого шлема»: в активе Роджера пять побед на US Open, пять – на Australian Open, семь – на Уимблдоне.

Федерер обыграл Надаля и впервые расправился с испанцем не на Уимблдоне. Ранее счет личных встреч между игроками без учета травяных матчей был 8-0 в пользу Рафаэля.

Федерер победил в Австралии и выиграл 18-й турнир «Большого шлема».

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