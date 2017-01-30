Серена Уильямс вернула звание первой ракетки мира

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Серена Уильямс, выигравшая в субботу Australian Open, вернулась на первое место в рейтинге WTA. Занимавшая с сентября 2016 года первую строчку рейтинга Анжелик Кербер завершила борьбу в четвертом раунде и не защитила звание победительницы турнира.

Светлана Кузнецова прекратила выступление в Мельбурне на стадии 1/8 финала, проиграв соотечественнице Анастасии Павлюченковой. В обновленном рейтинге Кузнецова поднялась на две позиции и занимает теперь восьмую строчку. Павлюченкова переместилась с 27-го на 22-е место.

Рейтинг WTA, версия от 30 января:

1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков,

2 (1). Анжелик Кербер (Германия) – 7115,

3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5073,

5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4985,

6 (3). Агнешка Радваньская (Польша) – 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4720,

8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915,

9 (8). Мэдисон Киз (США) – 3897,

10 (9). Джоанна Конта (Великобритания) – 3705,

16 (18). Елена Веснина (Россия) – 2357…

22 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2040…

27 (25). Дарья Касаткина (Россия) – 1580…

37 (34). Екатерина Макарова (Россия) – 1377…

83 (85). Евгения Родина (Россия) – 756…

96 (95). Ирина Хромачева (Россия) – 680.

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