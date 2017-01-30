AFP
Роджер Федерер вернулся в топ-10
Первая десятка стала более привычной в плане имен.
Роджер Федерер в воскресенье в пяти сетах одолел Рафаэля Надаля в финале Australian Open, выиграв турнир в пятый раз в карьере. Победа в Мельбурне позволила Роджеру подняться с 17-й на 10-ю строчку рейтинга. Надаль переместился с девятой позиции на шестую.
Стэн Вавринка, проигравший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив Милоша Раонича. На три позиции опустился после Мельбурна Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.
Лучший из россиян Карен Хачанов занимает 52-ю строчку.
Рейтинг ATP, версия от 30 января:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825,
3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695,
4 (3). Милош Раонич (Канада)– 4930,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4830,
6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 4385,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505,
9 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3445,
10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260…
52 (52). Карен Хачанов (Россия) – 904…
55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) – 845…
63 (63). Даниил Медведев (Россия) – 749…
87 (88). Константин Кравчук (Россия) – 644...
91 (70). Михаил Южный (Россия) – 627.