Роджер Федерер вернулся в топ-10

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Роджер Федерер в воскресенье в пяти сетах одолел Рафаэля Надаля в финале Australian Open, выиграв турнир в пятый раз в карьере. Победа в Мельбурне позволила Роджеру подняться с 17-й на 10-ю строчку рейтинга. Надаль переместился с девятой позиции на шестую.

Стэн Вавринка, проигравший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив Милоша Раонича. На три позиции опустился после Мельбурна Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.

Лучший из россиян Карен Хачанов занимает 52-ю строчку.

Рейтинг ATP, версия от 30 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825,

3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695,

4 (3). Милош Раонич (Канада)– 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4830,

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 4385,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505,

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3445,

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260…

52 (52). Карен Хачанов (Россия) – 904…

55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) – 845…

63 (63). Даниил Медведев (Россия) – 749…

87 (88). Константин Кравчук (Россия) – 644...

91 (70). Михаил Южный (Россия) – 627.

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