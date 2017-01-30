AFP

Роджер Федерер вернулся в топ-10

Роджер вернулся в топ-10
Р-Спорт

41 мин. назад

Первая десятка стала более привычной в плане имен.

Eurosport Player : Смотри мужской и женский финалы в прямом эфире на Euroosport Player

Смотрите на Eurosport

Роджер Федерер в воскресенье в пяти сетах одолел Рафаэля Надаля в финале Australian Open, выиграв турнир в пятый раз в карьере. Победа в Мельбурне позволила Роджеру подняться с 17-й на 10-ю строчку рейтинга. Надаль переместился с девятой позиции на шестую.

Стэн Вавринка, проигравший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив Милоша Раонича. На три позиции опустился после Мельбурна Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.

Лучший из россиян Карен Хачанов занимает 52-ю строчку.

Рейтинг ATP, версия от 30 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825,

3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695,

4 (3). Милош Раонич (Канада)– 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4830,

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 4385,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505,

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3445,

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260…

52 (52). Карен Хачанов (Россия) – 904…

55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) – 845…

63 (63). Даниил Медведев (Россия) – 749…

87 (88). Константин Кравчук (Россия) – 644...

91 (70). Михаил Южный (Россия) – 627.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гениальный гол Макдэвида и другие хайлайты Матча звезд

04:00
Популярные видео
Маррей в образе Траволты и другие мемы Australian Open. Спецвыпуск Watts
1 866 просмотров4 ч
Удары Федерера, Надаля и Монфиса и другие топ-моменты первого мэйджора 2017 года
6 959 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться
1
Старик и море. Роджер Федерер оформил 18-й мэйджор
2
Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля и выиграл титул Australian Open
3
Федерер – первый теннисист в истории, выигравший минимум 5 титулов на трех различных мэйджорах
4
Игра в имитацию. Роджер Федерер признал реальность, чтобы вернуться на вершину
5
Дядя Рафаэля Надаля: «Роджер Федерер – величайший теннисист в истории»
6
Майкл Джордан подарил Серене Уильямс теннисные кроссовки в честь 23-й победы на Australian Open
7
Особое мнение. Кто выиграет Australian Open
8
Взяться за старое. Федерер и Надаль вернут игру джентльменов на Australian Open-2017
40 мин. назад
Роджер Федерер вернулся в топ-10
1 час назад
Серена Уильямс вернула звание первой ракетки мира
1 час назад
Старик и море. Роджер Федерер оформил 18-й мэйджор
16 ч. назад
Удары Федерера, Надаля и Монфиса и другие топ-моменты первого мэйджора 2017 года
18 ч. назад
Как круто ты следил за Australian Open
19 ч. назад
Красивейший 3-минутный видеорассказ о том, как Федерер все-таки сделал Надаля в финале Aus Open
19 ч. назад
Федерер – первый теннисист в истории, выигравший минимум 5 титулов на трех различных мэйджорах
19 ч. назад
Неповторимая реакция Роджера Федерера после победы на ТБШ спустя 5 лет