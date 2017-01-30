Кузнецова: «Петра, если кто-нибудь захочет без приглашения войти в твой дом, задницу ему надеру я»

Петра Квитова получила ножевое ранение от грабителя в собственном доме в конце декабря. Беда спортсменки не осталась без внимания коллег. Теннисисты и организаторы Australian Open записали для чешки видеообращение, в котором пожелали ей здоровья и скорейшего возвращения на корт. Среди десятка игроков самой оригинальной оказалась Светлана Кузнецова, которая закончила речь фразой: «Петра, если кто-нибудь захочет без приглашения войти в твой дом, задницу ему надеру я».

В записи видео приняли участие Стэн Вавринка, Анастасия Павлюченкова, Андреа Петкович, Анжелика Кербер, Барбора Стрыцова и другие звезды.

Из-за полученного повреждения Квитова пропустит от шести до восьми месяцев.

Победителями Australian Open-2017 в одиночных разрядах стали Серена Уильямс и Роджер Федерер.

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